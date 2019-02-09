Chrome OS может поддерживать приложения для Android Pie





Обновленная Chrome OS 72 имеет не только поддержку Android Pie, в отличие от прежней версии, совместимой лишь с ПО для Android 7.1.2 Nougat. Разработчики включили в систему интегрированный в интерфейс Google Assistant. Такой особенностью раньше могла похвастаться операционная система для Pixel Slate, а сейчас такая технология доступна пользователям любых ноутбуков и ПК, совместимых с продуктом Google.Изменения произошли и в дизайне интерфейса Google OS. Последний сделали более адаптированным для конвертируемых хромбуков, а также планшетов. Среди новшеств - режим Picture-in-Picture, предназначенный для воспроизведения видео в браузере, встроенная система для поиска ярлыков приложений и файлов. Создатели также усовершенствовали систему безопасности, сделав ее стабильнее, чем прежде.По словам представителей корпорации, некоторые юзеры могут получить доступ к загрузке новой версии уже сегодня. Остальным придется подождать, так как для распространения обновления нужно время.