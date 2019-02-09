Жители Германии сняли на камеру “танец” двух светящихся НЛО





Просмотрев загруженный, в видеохостинге YouTube ролик, многие юзеры вступили в дискуссию, обсуждая увиденное. Авторам видео удалось снять на камеру неопознанные объекты в небе маленького размера, которые они заметили во время прогулки. На записи видно, что гости не предпринимают попытки скрыться от людей. Внеземные сферы постоянно приближались и отдалялись по отношению друг к другу, сопровождая движения различными пируэтами. После ряда проделанных движений неопознанные летающие объекты начали двигаться симметрично. Пользователи сравнили их движения с танцем и подчеркнули, что НЛО ведут себя как существа разумные.Эксперты обратили внимание, что на протяжении всего видеоролика небольшие сферы находятся недалеко от линии электропередачи. Данный факт привел исследователей к выводу, что НЛО могут являться питающимися энергией гуманоидами.Скептики уверены, что жители Германии сняли на камеру две шаровые молнии. Они также на сегодняшний день являются природной загадкой и могут вести себя таким образом.