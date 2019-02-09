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Телеведущая Елена Малышева показала в Instagram фото со своими внуками

Елена Малышева показала поклонникам в Instagram новую фотографию с внуками. Малышей телеведущая назвала князем Игорем и королём Артуром.
Телеведущая Елена Малышева показала в Instagram фото со своими внуками

На странице Малышевой в соцсети появилась фотография с её внуками: годовалым Артуром и 3-летним Игорем. Телеведущая в шутку сравнила малышей со знаменитым русским князем и британским королём. Хотя знаменитость очень любит внуков и старается чаще общаться с ними в свободное время, мальчиков поклонникам она показывает нечасто.

Оба являются детьми сына Малышевой Юрия. Умилившиеся читатели блога назвали внуков ведущей очень милыми и похожими на знаменитую бабушку. Поскольку мальчики на фото обнялись и счастливо улыбаются, подписчики пришли к выводу, что они растут очень дружными.
Телеведущая Елена Малышева показала в Instagram фото со своими внуками

Ранее 1 января Малышева порадовала поклонников видео со старшим внуком Игорем, который подготовил для Деда Мороза стихотворение.

"Первая встреча Деда Мороза с выученными стихами! Всё получилось. Подарки есть!" - отметила ведущая.



 
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Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:11

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