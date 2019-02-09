Заслуженный артист РФ Петр Зайченко оказался в больнице из-за приступа инфаркта
75-летний знаменитый российский актёр Петр Зайченко оказался в больнице. Медицинские специалисты подозревают у артиста приступ инфаркта.
Артем Папкин, являющийся внуком популярного актера, сообщил, что Зайченко прошлой ночью стало очень плохо. Актёра разбудили сильные боли в груди. Его забрали в медицинское учреждение на скорой помощи. Родственники знаменитости отмечают, что какой-либо серьезной угрозы, по мнению врачей, уже нет. Петр Зайченко начинал карьеру актёра в Волгоградском театре Горького. Там он работал до 1974 г.
Уже с 1990 г. он занимался актёрской деятельностью в Волгоградском «Облконцерте». С 1994 г. по 1995 г. актёр трудился в стенах казачьего театра Волгограда. У Зайченко имеется масса ролей в кино.
Артем Папкин, являющийся внуком популярного актера, сообщил, что Зайченко прошлой ночью стало очень плохо. Актёра разбудили сильные боли в груди. Его забрали в медицинское учреждение на скорой помощи. Родственники знаменитости отмечают, что какой-либо серьезной угрозы, по мнению врачей, уже нет. Петр Зайченко начинал карьеру актёра в Волгоградском театре Горького. Там он работал до 1974 г.
Уже с 1990 г. он занимался актёрской деятельностью в Волгоградском «Облконцерте». С 1994 г. по 1995 г. актёр трудился в стенах казачьего театра Волгограда. У Зайченко имеется масса ролей в кино.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55