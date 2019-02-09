Анна Семенович порадовала фанатов своим видом сзади на новом снимке
Певица Анна Семенович порадовала фанатов новым фотоснимком, на котором она хвастается своим видом сзади. Соответствующий пост знаменитость разместила в микроблоге социальной сети Instagram.
Подписывая публикацию, артистка поблагодарила родителей и спорт за свой вид сзади, акцентируя внимание фолловеров именно на нем. На снимке, который сделан в студии красоты, звезда стоит спиной к камере в сером спортивном костюме.
Подписчики Анны Семенович поддержали кумира в ее высказывании. Публикация за короткое время смогла набрать большое количество лайков. Комментируя фотоснимок, поклонники посоветовали исполнительнице не обращать внимания на негативных людей, которые пишут много плохих слов в ее адрес и просто завидуют ей. Фанаты «засыпали» артистку комплиментами, а также пожелали ей успеха в творчестве и достижении поставленного результата.
Подписывая публикацию, артистка поблагодарила родителей и спорт за свой вид сзади, акцентируя внимание фолловеров именно на нем. На снимке, который сделан в студии красоты, звезда стоит спиной к камере в сером спортивном костюме.
Подписчики Анны Семенович поддержали кумира в ее высказывании. Публикация за короткое время смогла набрать большое количество лайков. Комментируя фотоснимок, поклонники посоветовали исполнительнице не обращать внимания на негативных людей, которые пишут много плохих слов в ее адрес и просто завидуют ей. Фанаты «засыпали» артистку комплиментами, а также пожелали ей успеха в творчестве и достижении поставленного результата.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:11