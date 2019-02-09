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Анна Семенович порадовала фанатов своим видом сзади на новом снимке

Певица Анна Семенович порадовала фанатов новым фотоснимком, на котором она хвастается своим видом сзади. Соответствующий пост знаменитость разместила в микроблоге социальной сети Instagram.
Анна Семенович порадовала фанатов своим видом сзади на новом снимке

Подписывая публикацию, артистка поблагодарила родителей и спорт за свой вид сзади, акцентируя внимание фолловеров именно на нем. На снимке, который сделан в студии красоты, звезда стоит спиной к камере в сером спортивном костюме.

Подписчики Анны Семенович поддержали кумира в ее высказывании. Публикация за короткое время смогла набрать большое количество лайков. Комментируя фотоснимок, поклонники посоветовали исполнительнице не обращать внимания на негативных людей, которые пишут много плохих слов в ее адрес и просто завидуют ей. Фанаты «засыпали» артистку комплиментами, а также пожелали ей успеха в творчестве и достижении поставленного результата.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:11

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