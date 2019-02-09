АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Ученым смогли создать "молекулярный кофе" без кофейных зерен

Ученый Джаррет Сторфорт и маркетолог Энди Клейчем смогли создать "молекулярный кофе". Компания Atomo Coffee, организованная экспертами, производит напиток без использования кофейных зерен, но по виду и вкусу он не отличается от традиционного.
Ученым смогли создать "молекулярный кофе" без кофейных зерен

Состав необычного кофе молекулярный биолог и его напарник тщательно скрывают. Однако известно, что над структурой нового продукта они продолжают работать. По словам Джаретта Сторфорта, удалось определить около 40 соединений, содержащихся в маслах и протеинах настоящего кофе. Благодаря им получилось придать "творению" традиционный узнаваемый вкус, цвет и аромат.

Производители используют исключительно экологически чистые ингредиенты, комбинируя указанные соединения. Для узнаваемости ученые придали продукту вид гранул молотого кофе. Планируется реализовать его в порционных упаковках. Авторы проекта собирают финансы на площадке Kickstarter, чтобы дать жизнь "молекулярному кофе".



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученым смогли создать "молекулярный
Вдова Иосифа Кобзона Нелли возглавила
Британские медики назвали шесть
Ученые выдвинули очередную гипотезу о
Ученые: Пирамиды Египта были затоплены
Новый Moto RAZR 2019 с гибким экраном
Анна Семенович порадовала фанатов своим
Ученые разработали показывающий
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова
Польша планирует получить независимость
Татьяна Навка поздравила Романа
Ученые рассказали о снижающих
Астрономы обнаружили облетающий Солнце
Многомиллионное имущество Сергея
Toyota презентовала концепт-кар GR
Chrome OS может поддерживать приложения
Эд Френкель и Олег Майами борятся за
Джеймс Кэмерон возродит фильм «Чужой 5»
Жители Германии сняли на камеру “танец”
Mercedes A-Class и G-Class 350d
Сергей Лазарев рассказал о своих шансах
Новые фото с зонда New Horizons
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30
Алексей Панин пристыдил в Instagram
Александр Толмацкий опубликовал в
В коре Земли ученые нашли
Заслуженный артист РФ Петр Зайченко
Марина Хлебникова вернулась на сцену
Инсайдеры представили характеристики
Замглавы МИД России назвал условие
Просмотреть все новости