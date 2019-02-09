Ученым смогли создать "молекулярный кофе" без кофейных зерен
Ученый Джаррет Сторфорт и маркетолог Энди Клейчем смогли создать "молекулярный кофе". Компания Atomo Coffee, организованная экспертами, производит напиток без использования кофейных зерен, но по виду и вкусу он не отличается от традиционного.
Состав необычного кофе молекулярный биолог и его напарник тщательно скрывают. Однако известно, что над структурой нового продукта они продолжают работать. По словам Джаретта Сторфорта, удалось определить около 40 соединений, содержащихся в маслах и протеинах настоящего кофе. Благодаря им получилось придать "творению" традиционный узнаваемый вкус, цвет и аромат.
Производители используют исключительно экологически чистые ингредиенты, комбинируя указанные соединения. Для узнаваемости ученые придали продукту вид гранул молотого кофе. Планируется реализовать его в порционных упаковках. Авторы проекта собирают финансы на площадке Kickstarter, чтобы дать жизнь "молекулярному кофе".
Состав необычного кофе молекулярный биолог и его напарник тщательно скрывают. Однако известно, что над структурой нового продукта они продолжают работать. По словам Джаретта Сторфорта, удалось определить около 40 соединений, содержащихся в маслах и протеинах настоящего кофе. Благодаря им получилось придать "творению" традиционный узнаваемый вкус, цвет и аромат.
Производители используют исключительно экологически чистые ингредиенты, комбинируя указанные соединения. Для узнаваемости ученые придали продукту вид гранул молотого кофе. Планируется реализовать его в порционных упаковках. Авторы проекта собирают финансы на площадке Kickstarter, чтобы дать жизнь "молекулярному кофе".
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11