Ученым смогли создать "молекулярный кофе" без кофейных зерен





Состав необычного кофе молекулярный биолог и его напарник тщательно скрывают. Однако известно, что над структурой нового продукта они продолжают работать. По словам Джаретта Сторфорта, удалось определить около 40 соединений, содержащихся в маслах и протеинах настоящего кофе. Благодаря им получилось придать "творению" традиционный узнаваемый вкус, цвет и аромат.Производители используют исключительно экологически чистые ингредиенты, комбинируя указанные соединения. Для узнаваемости ученые придали продукту вид гранул молотого кофе. Планируется реализовать его в порционных упаковках. Авторы проекта собирают финансы на площадке Kickstarter, чтобы дать жизнь "молекулярному кофе".