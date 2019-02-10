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Ученые назвали пользу «здорового питания» вымыслом

Группа ученых из института Вейцман (Израиль), во главе с доктором Эраном Элинавом провела исследование при участии 800 добровольцев и выяснила, что польза от «здорового питания» является вымыслом. Итоги показали, что организм реагировал на питание сугубо индивидуально.
Ученые назвали пользу «здорового питания» вымыслом

В рамках исследования, длившегося несколько лет, участников разделили на 2 группы: в первой они сидели на диете, состоящей из «здоровых продуктов», во второй - было позволено употреблять все, что хочется. В этот список входила газировка, чипсы, полуфабрикаты и другие продукты. Когда Эран Элинав и его коллеги получили результаты исследования, то были поражены, поскольку организм каждого добровольца вел себя по-разному. В обеих группах результаты были как отрицательными, так и положительными. Это перечеркнуло все предыдущие исследования, касающиеся этой темы.

Эран Элинав с группой помощников уверены, что польза «здорового питания» является мифом. По его мнению, всем диетологам стоит запретить употреблять данную фразу и понятие в ходе своей работы, поскольку довольно часто им спекулируют производители. Исследователи уже подготовили доклад, где приводят доказательства своей правоты.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:11

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