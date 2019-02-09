В пострадавшем от огня доме на Никитском бульваре шесть лет назад делали капремонт электросетей
Следователи продолжают работать по делу пожара в «Звездном доме». Расследование причин трагедии, произошедшей в Москве на Никитском бульваре пока не привело к конкретным обвинениям, однако версии озвучены.
Одна из них – неисправность проводки. Пожар, уничтоживший квартиры в так называемом «звездном» доме 4 февраля, унес жизни девяти человек, по последним данным МЧС. Самому зданию причинен существенный ущерб. В большинстве своем жителями 100-квартирного дома являются представители культуры и творческие люди: актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и другие. Возбуждено уголовное дело. По всей видимости, предстоит длительное разбирательство по поводу того, кто будет выплачивать ущерб. Как сообщает ТАСС, стоимость недвижимости в элитном доме доходила до 500 тысяч рублей за «квадрат». По мнению представителя агентства недвижимости Savills в России Дмитрия Халина, общая стоимость жилья, находящегося в здании, которое имеет историческую ценность, может составлять свыше 800 млн рублей. Отмечается, что капремонт с заменой всех коммуникаций, в том числе электрических сетей, проводился товариществом «Никитский бульвар» в 2013 году. Судя по договорам и актам принятых работ, у жильцов не было никаких замечаний к качеству ремонта, осуществленного ТСЖ, не было.
Одна из них – неисправность проводки. Пожар, уничтоживший квартиры в так называемом «звездном» доме 4 февраля, унес жизни девяти человек, по последним данным МЧС. Самому зданию причинен существенный ущерб. В большинстве своем жителями 100-квартирного дома являются представители культуры и творческие люди: актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и другие. Возбуждено уголовное дело. По всей видимости, предстоит длительное разбирательство по поводу того, кто будет выплачивать ущерб. Как сообщает ТАСС, стоимость недвижимости в элитном доме доходила до 500 тысяч рублей за «квадрат». По мнению представителя агентства недвижимости Savills в России Дмитрия Халина, общая стоимость жилья, находящегося в здании, которое имеет историческую ценность, может составлять свыше 800 млн рублей. Отмечается, что капремонт с заменой всех коммуникаций, в том числе электрических сетей, проводился товариществом «Никитский бульвар» в 2013 году. Судя по договорам и актам принятых работ, у жильцов не было никаких замечаний к качеству ремонта, осуществленного ТСЖ, не было.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:16