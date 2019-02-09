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Подробная информация о 10 главных научных достопримечательностях столицы стала доступна на сайте «Узнай Москву»

К 8 февраля, когда отмечается День Российской науки, на портале «Узнай Москву» был обнародован ТОП-10 научных достопримечательностей Москвы. К каждому объекту прилагается подробное описание его истории. Среди достопримечательностей, совершить прогулку к которым предлагает сайт, есть бывшая Лютеранская (Евангелическая) больница, обсерватория Московского университета, «золотые мозги» (здание Президиума РАН) и пр. Такую информацию передает сайт столичного мэра.

Как заявила вице-мэр города Н.Сергунина, Москва — один из ведущих отечественных и мировых научных центров. В настоящее время она обладает существенным научным потенциалом. Одних только объектов инновационной инфраструктуры в мегаполисе уже более 20000.
Подробная информация о 10 главных научных достопримечательностях столицы стала доступна на сайте «Узнай Москву»

Отметим, что пользоваться возможностями сервиса «Узнай Москву» также можно через мобильное приложение. База проекта регулярно растет. В настоящее время в ней можно найти информацию 207 исторических личностях и 68 тематических прогулочных маршрутах, а также описания более 1700 зданий и сооружений, шестисот памятников, 289 музеев и 170 локаций.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 17:10

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