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Mercedes A-Class и G-Class 350d выпустят в России с опозданием

Версии Mercedes A-Class, а также G-Class 350d выпустят с опозданием на территории России. Ранее отмечалось, что бюджетную модель выпустят в феврале 2019 года.
Mercedes A-Class и G-Class 350d выпустят в России с опозданием

При этом дизельное авто должно было к дилерам поступить весной. Представители компании по необъясненным причинам теперь откладывают сроки на лето, а также осень. По всей видимости, рынок РФ для Mercedes-Benz является не приоритетным. В прошлом году озвучили цены на российскую версию Mercedes A-Class. Самая компактная и технологичная версия выйдет на отечественный рынок в июне. Более доступная вариация G-Class поступит к дилерам уже в октябре месяце. Согласно предположениям, изменения планов касательно поставок связаны с глобальными изменениями, происходящими в фирме. Раньше предполагали, что новый класс «А» в РФ поступит с мексиканского завода, выпускающего авто для американских рынков. В итоге российские вариации будут собирать в рамках немецкого завода, где только стартует производство.

Пока неясно, почему отодвинули сроки по поставкам дизельного G-Class 350d. В данном случае приоритетным является европейский рынок, поэтому России придётся подождать. В линейке современного премиального внедорожника версия должна быть самой доступной, однако цена пока неизвестна. Согласно предварительным данным, за A-Class нужно было выложить от 1,85 млн. рублей. При этом неясно, во сколько модель обойдётся летом.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:02

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