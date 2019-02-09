Mercedes A-Class и G-Class 350d выпустят в России с опозданием





При этом дизельное авто должно было к дилерам поступить весной. Представители компании по необъясненным причинам теперь откладывают сроки на лето, а также осень. По всей видимости, рынок РФ для Mercedes-Benz является не приоритетным. В прошлом году озвучили цены на российскую версию Mercedes A-Class. Самая компактная и технологичная версия выйдет на отечественный рынок в июне. Более доступная вариация G-Class поступит к дилерам уже в октябре месяце. Согласно предположениям, изменения планов касательно поставок связаны с глобальными изменениями, происходящими в фирме. Раньше предполагали, что новый класс «А» в РФ поступит с мексиканского завода, выпускающего авто для американских рынков. В итоге российские вариации будут собирать в рамках немецкого завода, где только стартует производство.Пока неясно, почему отодвинули сроки по поставкам дизельного G-Class 350d. В данном случае приоритетным является европейский рынок, поэтому России придётся подождать. В линейке современного премиального внедорожника версия должна быть самой доступной, однако цена пока неизвестна. Согласно предварительным данным, за A-Class нужно было выложить от 1,85 млн. рублей. При этом неясно, во сколько модель обойдётся летом.