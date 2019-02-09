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Новые фото с зонда New Horizons изменили представления об астероиде Ultima Thule

Новые фотографии с зонда New Horizons изменили представления астрономов об астероиде Ultima Thule. Космическое тело больше похоже не на снеговик, а на плоский блин.
Новые фото с зонда New Horizons изменили представления об астероиде Ultima Thule

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что миссия New Horizons получила от аппарата новые фото Ultima Thule, бинарного астероида в Солнечной системе. Когда зонд смог пролететь возле объекта и зафиксировать его изображения с другого ракурса, последний оказался куда более плоским, чем считалось. Сотрудники Юго-западного института в техасском Сан-Антонио рассказали, что новые данные об Ultima Thule перевернули представления учёных.

До последнего времени число снимков было весьма ограничено. Теперь стало ясно, что бинарный объект напоминает блин. Его плоская форма спровоцировала ряд новых загадок, ведь теперь научным специалистам предстоит выяснить, как подобное тело сформировалось. В Солнечной системе пока не удавалось найти ничего похожего на Ultima Thule.

Отметим, что астероид является самым дальним из тех, которые исследовали зонды, и представляет собой контактные сферы в форме снеговика диаметром 14 и 19 километров. Находясь за Нептуном, тело могло появиться на заре образования Солнечной системы.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:36

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