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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 будет оснащен тройной основной камерой

Инсайдеры сообщали, что семейство Samsung Galaxy M выйдет в трёх моделях: M10, M20 и M30. По прошествии времени на рынке появилось лишь два смартфона, а выхода Galaxy M30 нужно ждать ещё. В Сети уже появились характеристики девайса и предполагаемая стоимость – 250 долларов.
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 будет оснащен тройной основной камерой

Вероятнее всего, новинка, также как и Galaxy M20, получит SoC Exynos 7904, а вот количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 64 ГБ соответственно. Стоит выделить и 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2220 x 1080 пикселей. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп, тройной основной – 13+5+5 Мп. Ёмкость аккумулятора гаджета составит 5 тысяч мАч.

Смартфон появится на прилавках магазинов в 2 цветовых вариациях: черном и градиентном синем. Сроки выпуска устройства пока держатся в секрете, однако судя по высокой популярности M10 и M20 на индийском рынке, компания Samsung не будет медлить с дебютом не менее интересного девайса.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:23

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