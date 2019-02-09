Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 будет оснащен тройной основной камерой





Вероятнее всего, новинка, также как и Galaxy M20, получит SoC Exynos 7904, а вот количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 64 ГБ соответственно. Стоит выделить и 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2220 x 1080 пикселей. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп, тройной основной – 13+5+5 Мп. Ёмкость аккумулятора гаджета составит 5 тысяч мАч.Смартфон появится на прилавках магазинов в 2 цветовых вариациях: черном и градиентном синем. Сроки выпуска устройства пока держатся в секрете, однако судя по высокой популярности M10 и M20 на индийском рынке, компания Samsung не будет медлить с дебютом не менее интересного девайса.