Специалисты назвали ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка





Первое место досталось седану Volkswagen Polo – кроме высокой востребованности преимуществами машины безусловно станет низкая цена (580 000 рублей за базовую версию) и прекрасное качество. Следом за ним располагается кроссовер Mitsubishi ASX, отличающийся повышенной комфортностью и широким набором опций. В качестве силовой установки задействован 1,5-литровый 150-сильный мотор. ТОП-3 закрывает Toyota Camry за 1,4 миллиона рублей в базовом исполнении. К слову, и нынешнее, и прошлое поколение модели отличается хорошей надежностью и характеристиками.Kia Rio заняла четвёртое место и является одним из самых популярных выборов среди бюджетных моделей из-за долговечности, динамики и практичности. В подкапотном пространстве размещен 123-сильный движок, функционирующий в паре с механической и автоматической коробкой передач. Последней машиной в рейтинге является Nissan Qashqai стоимостью чуть более 1,1 миллиона рублей. 6-местный кроссовер идеально подойдет для дальних поездок и даже путешествий.