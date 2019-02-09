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Специалисты назвали ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка

Не секрет, что все автоконцерны стремятся к созданию «идеальной машины» с бюджетной стоимостью, презентабельным видом и богатым оснащением, но не все транспортные средства подпадают под соответствие по всем пунктам. Эксперты после изучения рынка решили назвать ТОП-5 лучших моделей, обладающих доступной ценой и солидными характеристиками.
Специалисты назвали ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка

Первое место досталось седану Volkswagen Polo – кроме высокой востребованности преимуществами машины безусловно станет низкая цена (580 000 рублей за базовую версию) и прекрасное качество. Следом за ним располагается кроссовер Mitsubishi ASX, отличающийся повышенной комфортностью и широким набором опций. В качестве силовой установки задействован 1,5-литровый 150-сильный мотор. ТОП-3 закрывает Toyota Camry за 1,4 миллиона рублей в базовом исполнении. К слову, и нынешнее, и прошлое поколение модели отличается хорошей надежностью и характеристиками.

Kia Rio заняла четвёртое место и является одним из самых популярных выборов среди бюджетных моделей из-за долговечности, динамики и практичности. В подкапотном пространстве размещен 123-сильный движок, функционирующий в паре с механической и автоматической коробкой передач. Последней машиной в рейтинге является Nissan Qashqai стоимостью чуть более 1,1 миллиона рублей. 6-местный кроссовер идеально подойдет для дальних поездок и даже путешествий.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:16

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