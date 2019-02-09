В коре Земли ученые нашли поддерживающие жизнь планеты микробы
Ученые из Гавайского университета, расположенного в Маноа уверены, что обнаружили в коре Земли микробы, которые поддерживают жизнь планеты. Специалисты создали новые методы исследования, используя генетическое секвенирование.
Они необходимы для того, чтобы упорядочить большие группы генетической информации. Благодаря новому методу ученым удалось определить, что группа микробов «Hydrothermarchaeota» способна получать энергию из обработанного угарного газа и сульфатов. Им необходим данный процесс для роста формы хемосинтеза.
Проанализировав микробы, ученые пришли к выводу, что они относятся к группе одноклеточной жизни – археи, относится она к ранним этапам развития жизни на Земле. Эксперты доказали, что «Hydrothermarchaeota» способны передвигаться самостоятельно. Это обусловливается тем, что подвижность является способом выживания в экстремальных условиях. Ученый Стефани Карр уверен: изучение данных микробов даст человечеству представление об истории Земли, а также о видах жизни на других планетах.
Исследователи считают, что они скоро смогут разгадать все группы глубоководных микробов, которые находятся в земной коре. Именно они могут стать ключом к секрету эволюции на планете, а на сегодняшний день играют роль ее эликсира молодости.
Они необходимы для того, чтобы упорядочить большие группы генетической информации. Благодаря новому методу ученым удалось определить, что группа микробов «Hydrothermarchaeota» способна получать энергию из обработанного угарного газа и сульфатов. Им необходим данный процесс для роста формы хемосинтеза.
Проанализировав микробы, ученые пришли к выводу, что они относятся к группе одноклеточной жизни – археи, относится она к ранним этапам развития жизни на Земле. Эксперты доказали, что «Hydrothermarchaeota» способны передвигаться самостоятельно. Это обусловливается тем, что подвижность является способом выживания в экстремальных условиях. Ученый Стефани Карр уверен: изучение данных микробов даст человечеству представление об истории Земли, а также о видах жизни на других планетах.
Исследователи считают, что они скоро смогут разгадать все группы глубоководных микробов, которые находятся в земной коре. Именно они могут стать ключом к секрету эволюции на планете, а на сегодняшний день играют роль ее эликсира молодости.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:56