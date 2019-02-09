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Александр Толмацкий опубликовал в Instagram видео с выступления Децла

Невзирая на то, что в последнее время у Децла были сложные отношения с отцом, Александр Толмацкий тяжело переживает смерть наследника. Накануне родитель музыканта в соцсети Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен фрагмент выступления его сына.
Александр Толмацкий опубликовал в Instagram видео с выступления Децла

На данном видео видно, как зритель веселится в зале. Под роликом Александр Толмацкий оставил пост, в котором написал - «Уже где-то там». Стоит отметить, что отец с сыном не общались на протяжении четырнадцати лет. Долгожданная встреча отца с наследником состоялась только на похоронной церемонии репера. Публикация в течение шестнадцати часов собрала свыше 55 тысяч одобрительных лайков и около 600 комментариев.

Фолловеры отметили, что Александр Толмацкий может гордиться образованным и умным сыном. Подписчики Децла стали соболезновать отцу репера. Они пожелали мужчине терпения и сил пережить тяжелую утрату.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10

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