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В Саратове полиция ищет убийцу двух женщин

В Саратове сотрудники полиции ищут подозреваемого в убийстве двух женщин. 58-летний рецидивист расправился с жертвами в своей квартире.
В Саратове полиция ищет убийцу двух женщин

Полиция Саратова объявила в розыск жителя 8 Вокзального проезда, где 6 февраля нашли двух убитых женщин. Самого владельца квартиры в доме №3 не было. Личность одной 55-летней жертвы выяснили сразу, поскольку её разыскивали родственники. Вторая женщина была завёрнута в целлофан и до сих пор остаётся неизвестной.

Как рассказывает семья одной из погибших, она пропала после того, как ушла с работы домой, после чего её телефон оказался недоступен. В полиции заявление у родственников приняли лишь спустя несколько дней, когда они наконец дозвонились до исчезнувшей.

Трубку взял неизвестный мужчина, который потребовал прекратить поиски, ведь с женщиной всё в порядке. После этого жертва вновь связалась с роднёй, умоляя забрать её домой, однако по выясненному адресу её нашли уже мёртвой.

Известно, что 58-летний подозреваемый был судим. Его можно узнать по нескольким приметам: очкам, круглому шраму на шее и неразгибающемуся до конца мизинцу. Подозреваемый среднего роста, с серыми глазами и русыми волосами.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:20

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