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Марина Хлебникова вернулась на сцену после смерти первого супруга Антона Логинова

В прошедшем году скончался первый супруг Марины Хлебниковой, после чего из-за нервного срыва певицу госпитализировали в клинику. Однако сейчас артистка стала снова давать концерты, а также участвовать в разных телепроектах.
Марина Хлебникова вернулась на сцену после смерти первого супруга Антона Логинова

Хлебникова после развода с предпринимателем Михаилом Майданичем возобновила отношения с первым мужем Антоном Логиновым. Многие поклонники думали, что их отношения снова будут романтическими. Однако 1 октября 2018 г. супруг звезды внезапно погиб, оставив письмо. Логинов написал, что в произошедшем никто не виноват. Он также признался, что Марина являлась его единственной любовью. Но вокалистка, вследствие сильного шока, не пришла на похороны супруга.
Марина Хлебникова вернулась на сцену после смерти первого супруга Антона Логинова

В программе «Выход в люди» Марина рассказала, что на протяжении пяти лет она перенесла ряд стоматологических операций. Хлебниковой казалось, что она имеет плохой внешний вид, именно поэтому отказывалась от общения с репортерами. Однако сейчас знаменитость поняла, что пришло время выходить на публику. Вокалистка по-прежнему чувствует, что зритель рад ее видеть. Сейчас все свое свободное время звезда проводит с дочерью и родителями. В настоящее время артистка не состоит в романтических отношениях, однако есть друзья, которые всегда готовы прийти к ней на помощь. Хлебникова опять дает концерты и хочет выпустить книгу стихотворений.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:43

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