Марина Хлебникова вернулась на сцену после смерти первого супруга Антона Логинова





Хлебникова после развода с предпринимателем Михаилом Майданичем возобновила отношения с первым мужем Антоном Логиновым. Многие поклонники думали, что их отношения снова будут романтическими. Однако 1 октября 2018 г. супруг звезды внезапно погиб, оставив письмо. Логинов написал, что в произошедшем никто не виноват. Он также признался, что Марина являлась его единственной любовью. Но вокалистка, вследствие сильного шока, не пришла на похороны супруга.В программе «Выход в люди» Марина рассказала, что на протяжении пяти лет она перенесла ряд стоматологических операций. Хлебниковой казалось, что она имеет плохой внешний вид, именно поэтому отказывалась от общения с репортерами. Однако сейчас знаменитость поняла, что пришло время выходить на публику. Вокалистка по-прежнему чувствует, что зритель рад ее видеть. Сейчас все свое свободное время звезда проводит с дочерью и родителями. В настоящее время артистка не состоит в романтических отношениях, однако есть друзья, которые всегда готовы прийти к ней на помощь. Хлебникова опять дает концерты и хочет выпустить книгу стихотворений.