В Москве найдено тело убитой женщины в мусорном контейнере





Утром 9 февраля в Окружном проезде Москвы обнаружили тело мёртвой женщины в большом мусорном баке. От полученных травм убитая истекла кровью, однако точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Преступник оставил свою жертву на мусорной площадке в одном из дворов жилых домов.Личность погибшей устанавливают сотрудники правоохранительных органов столицы, которые работали на месте происшествия вместе с другими экстренными службами. Следствие выяснит обстоятельства преступления и личность подозреваемого.