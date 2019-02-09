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В Москве найдено тело убитой женщины в мусорном контейнере

В Москве сотрудниками правоохранительных органов было найдено тело убитой женщины. Окровавленный труп оставили в мусорном контейнере.
В Москве найдено тело убитой женщины в мусорном контейнере

Утром 9 февраля в Окружном проезде Москвы обнаружили тело мёртвой женщины в большом мусорном баке. От полученных травм убитая истекла кровью, однако точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Преступник оставил свою жертву на мусорной площадке в одном из дворов жилых домов.

Личность погибшей устанавливают сотрудники правоохранительных органов столицы, которые работали на месте происшествия вместе с другими экстренными службами. Следствие выяснит обстоятельства преступления и личность подозреваемого.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:44

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