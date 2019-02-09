В Москве найдено тело убитой женщины в мусорном контейнере
В Москве сотрудниками правоохранительных органов было найдено тело убитой женщины. Окровавленный труп оставили в мусорном контейнере.
Утром 9 февраля в Окружном проезде Москвы обнаружили тело мёртвой женщины в большом мусорном баке. От полученных травм убитая истекла кровью, однако точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Преступник оставил свою жертву на мусорной площадке в одном из дворов жилых домов.
Личность погибшей устанавливают сотрудники правоохранительных органов столицы, которые работали на месте происшествия вместе с другими экстренными службами. Следствие выяснит обстоятельства преступления и личность подозреваемого.
Утром 9 февраля в Окружном проезде Москвы обнаружили тело мёртвой женщины в большом мусорном баке. От полученных травм убитая истекла кровью, однако точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Преступник оставил свою жертву на мусорной площадке в одном из дворов жилых домов.
Личность погибшей устанавливают сотрудники правоохранительных органов столицы, которые работали на месте происшествия вместе с другими экстренными службами. Следствие выяснит обстоятельства преступления и личность подозреваемого.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:44