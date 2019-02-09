Госдепартамент США назвал «Северный поток -2» угрозой для безопасности Европы





Агентство ТАСС сообщает, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает категорически высказываться по поводу проектов России, которые касаются газопроводов. В федеральном органе журналистам сообщили, что проекты под названием «Северный поток-2» и вторая ветка «Турецкого потока» могут стать причиной, которая приведет в упадок экономическую и стратегическую безопасность Украины.Ранее средства массовой информации сообщали о том, что Германия и Франция смогли прийти к компромиссу касательно поправок к Газовой директиве Европейского союза путем ее редактирования и внесения поправок, которые отменят блокирование проектов России.