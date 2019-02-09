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Госдепартамент США назвал «Северный поток -2» угрозой для безопасности Европы

Представители Госдепартамента США не прекращают свои выступления, которые направлены против газопроводов из России. Они подчеркивают: «Северный поток -2» и вторая ветка «Турецкого потока» являются геостратегической угрозой для национальной безопасности и энергетического сектора Европы.
Госдепартамент США назвал «Северный поток -2» угрозой для безопасности Европы

Агентство ТАСС сообщает, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает категорически высказываться по поводу проектов России, которые касаются газопроводов. В федеральном органе журналистам сообщили, что проекты под названием «Северный поток-2» и вторая ветка «Турецкого потока» могут стать причиной, которая приведет в упадок экономическую и стратегическую безопасность Украины.

Ранее средства массовой информации сообщали о том, что Германия и Франция смогли прийти к компромиссу касательно поправок к Газовой директиве Европейского союза путем ее редактирования и внесения поправок, которые отменят блокирование проектов России.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:46

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