Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опубликовала снимок с новорожденной дочерью
Актриса Ольга Литвинова второй раз стала мамой и родила супругу Константину Хабенскому наследницу. Фотоснимок с новорожденной дочерью знаменитость опубликовала в микроблоге социальной сети Instagram.
Заметим, что звездные родители не спешат хвастаться пополнением в семье, также они особо не придавали огласке и сам факт беременности. Имя второй дочери Хабенского пока что неизвестно, а родилась малышка 1 февраля.
На опубликованном в Сети снимке лицо новорожденной девочки не запечатлено. В кадре подписчики звезды могут видеть только маленькую руку ребенка, которая лежит в ладони у матери. Актриса оставила подпись к посту: «Держи меня за руку». Публикация моментально набрала множество одобрительных комментариев. Фолловеры знаменитости пожелали здоровья наследнице звездной четы. Ольга Литвинова ответила практически на все оставленные отзывы.
О том, что актеры ожидают пополнения, поклонники узнали от близкого друга семьи в начале осени. Литвинова и Хабенский не делали по этому поводу никаких заявлений.
Заметим, что звездные родители не спешат хвастаться пополнением в семье, также они особо не придавали огласке и сам факт беременности. Имя второй дочери Хабенского пока что неизвестно, а родилась малышка 1 февраля.
На опубликованном в Сети снимке лицо новорожденной девочки не запечатлено. В кадре подписчики звезды могут видеть только маленькую руку ребенка, которая лежит в ладони у матери. Актриса оставила подпись к посту: «Держи меня за руку». Публикация моментально набрала множество одобрительных комментариев. Фолловеры знаменитости пожелали здоровья наследнице звездной четы. Ольга Литвинова ответила практически на все оставленные отзывы.
О том, что актеры ожидают пополнения, поклонники узнали от близкого друга семьи в начале осени. Литвинова и Хабенский не делали по этому поводу никаких заявлений.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:25