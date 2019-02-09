Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опубликовала снимок с новорожденной дочерью

Заметим, что звездные родители не спешат хвастаться пополнением в семье, также они особо не придавали огласке и сам факт беременности. Имя второй дочери Хабенского пока что неизвестно, а родилась малышка 1 февраля.На опубликованном в Сети снимке лицо новорожденной девочки не запечатлено. В кадре подписчики звезды могут видеть только маленькую руку ребенка, которая лежит в ладони у матери. Актриса оставила подпись к посту: «Держи меня за руку». Публикация моментально набрала множество одобрительных комментариев. Фолловеры знаменитости пожелали здоровья наследнице звездной четы. Ольга Литвинова ответила практически на все оставленные отзывы.О том, что актеры ожидают пополнения, поклонники узнали от близкого друга семьи в начале осени. Литвинова и Хабенский не делали по этому поводу никаких заявлений.