В Госдуме предложили возвращать россиянам часть средств на покупку электрокаров





Как информирует источник в нижней палате Госдумы, депутаты готовят сразу несколько проектов по созданию в России спроса на электрокары. Так, владелец безопасной для экологии машины сможет получить до 10-15 процентов от её суммы. Не исключено, что автомобилистам откроют выделенные полосы и платные парковки. Также руководство больших городов намерено развивать необходимую инфраструктуру для электротранспорта и устанавливать зарядные станции.Из прочих преимуществ нового типа машин можно назвать их экономичность. На бензин и дизельное топливо в среднем уходит в 8 раз больше денег. 1 километр пути на электрическом автомобиле обходится всего в 50 копеек. Запас хода благодаря литий-ионным аккумуляторам составляет порядка 240 км, чего вполне хватает на день пользования.Бюджетный новый электрокар может стоить 2 млн рублей. Часть производителей заявила, что к 2030-му окончательно откажется от двигателей внутреннего сгорания. В России в прошлом году электрокары стали покупать на 51,6 процентов чаще.