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В Госдуме предложили возвращать россиянам часть средств на покупку электрокаров

Депутаты Госдумы предложили возвращать россиянам часть денег, затраченных на покупку электрокаров. Также водителям экологического транспорта могут предложить бесплатные парковки и проезд по выделенным полосам.
В Госдуме предложили возвращать россиянам часть средств на покупку электрокаров

Как информирует источник в нижней палате Госдумы, депутаты готовят сразу несколько проектов по созданию в России спроса на электрокары. Так, владелец безопасной для экологии машины сможет получить до 10-15 процентов от её суммы. Не исключено, что автомобилистам откроют выделенные полосы и платные парковки. Также руководство больших городов намерено развивать необходимую инфраструктуру для электротранспорта и устанавливать зарядные станции.

Из прочих преимуществ нового типа машин можно назвать их экономичность. На бензин и дизельное топливо в среднем уходит в 8 раз больше денег. 1 километр пути на электрическом автомобиле обходится всего в 50 копеек. Запас хода благодаря литий-ионным аккумуляторам составляет порядка 240 км, чего вполне хватает на день пользования.

Бюджетный новый электрокар может стоить 2 млн рублей. Часть производителей заявила, что к 2030-му окончательно откажется от двигателей внутреннего сгорания. В России в прошлом году электрокары стали покупать на 51,6 процентов чаще.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:12

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