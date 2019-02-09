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Kia представила обновленный кроссовер Sportage

Автоконцерн Kia продемонстрировал модернизированную версию кроссовера Sportage в рамках чикагского автосалона. Судя по внешности транспортного средства, особых изменений оно не получило, выделяются лишь новые колёсные диски и дополнительные хромированные элементы.
Kia представила обновленный кроссовер Sportage

Что касается интерьера, то он был обновлен чуть больше: обновленный руль, современная мультимедийная система, а также система контроля усталости водителя. Моторная линейка была усовершенствована, ведь теперь базовая версия получит 2,4-литровый движок на 185 лошадиных сил и 2,0-литровый 240-сильный агрегат. Оба двигателя функционируют вместе с шестиступенчатой АКПП, на первое время будет доступна опция исключительно с полным приводом.

На рынке Российской Федерации нынешняя версия Kia Sportage стоит почти 1,39 миллиона рублей, а стандартная модификация имеет 2,0-литровый атмосферный мотор на 150 лошадиных сил или 2,4-литровый бензиновый движок.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:36

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