Kia представила обновленный кроссовер Sportage





Что касается интерьера, то он был обновлен чуть больше: обновленный руль, современная мультимедийная система, а также система контроля усталости водителя. Моторная линейка была усовершенствована, ведь теперь базовая версия получит 2,4-литровый движок на 185 лошадиных сил и 2,0-литровый 240-сильный агрегат. Оба двигателя функционируют вместе с шестиступенчатой АКПП, на первое время будет доступна опция исключительно с полным приводом.На рынке Российской Федерации нынешняя версия Kia Sportage стоит почти 1,39 миллиона рублей, а стандартная модификация имеет 2,0-литровый атмосферный мотор на 150 лошадиных сил или 2,4-литровый бензиновый движок.