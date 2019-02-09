Volkswagen снизил мощность мотора внедорожника Teramont для РФ из-за налогов
Известный немецкий концерн Volkswagen решил снизить мощность мотора автомобиля Teramont для РФ из-за ставки транспортного налога. Под капотом внедорожника расположен V-образный 6-цилиндровый бензиновый агрегат. Выжимную силу мотора уменьшили с 280 до 249 лошадиных сил.
Будущие владельцы флагмана немецкого автопрома обязаны такой экономией разработчикам, которые намеренно дефорсировали мощность мотора.
Официальные дилеры Volkswagen могут предложить клиентам автомобили с 6-цилиндровым 3,6-литровым турбомотором с конструкторскими доработками, и модели с 2,0-литровым, 4-цилиндровым TSI на 220 "лошадок". Касательно первого варианта, его пиковая мощность сможет достигаться на 5000 об/мин, а ранее этого можно было добиться на 6200. Но изменения не повлияли на показатели крутящего момента - 360 Нм при 3 500 об/мин.
Интересно, что с нововведением увеличился вес кроссовера, он стал тяжелее на 120 кг. Однако несмотря на выгоду в налоговом плане, на стоимости Volkswagen Teramont V6 решение концерна не сильно отразится. Сейчас модель можно купить за 3 379 000 рублей, а 249-сильный вариант появится в дилерских салонах России в течение 2019 года.
Будущие владельцы флагмана немецкого автопрома обязаны такой экономией разработчикам, которые намеренно дефорсировали мощность мотора.
Официальные дилеры Volkswagen могут предложить клиентам автомобили с 6-цилиндровым 3,6-литровым турбомотором с конструкторскими доработками, и модели с 2,0-литровым, 4-цилиндровым TSI на 220 "лошадок". Касательно первого варианта, его пиковая мощность сможет достигаться на 5000 об/мин, а ранее этого можно было добиться на 6200. Но изменения не повлияли на показатели крутящего момента - 360 Нм при 3 500 об/мин.
Интересно, что с нововведением увеличился вес кроссовера, он стал тяжелее на 120 кг. Однако несмотря на выгоду в налоговом плане, на стоимости Volkswagen Teramont V6 решение концерна не сильно отразится. Сейчас модель можно купить за 3 379 000 рублей, а 249-сильный вариант появится в дилерских салонах России в течение 2019 года.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:22