Volkswagen снизил мощность мотора внедорожника Teramont для РФ из-за налогов





Будущие владельцы флагмана немецкого автопрома обязаны такой экономией разработчикам, которые намеренно дефорсировали мощность мотора.Официальные дилеры Volkswagen могут предложить клиентам автомобили с 6-цилиндровым 3,6-литровым турбомотором с конструкторскими доработками, и модели с 2,0-литровым, 4-цилиндровым TSI на 220 "лошадок". Касательно первого варианта, его пиковая мощность сможет достигаться на 5000 об/мин, а ранее этого можно было добиться на 6200. Но изменения не повлияли на показатели крутящего момента - 360 Нм при 3 500 об/мин.Интересно, что с нововведением увеличился вес кроссовера, он стал тяжелее на 120 кг. Однако несмотря на выгоду в налоговом плане, на стоимости Volkswagen Teramont V6 решение концерна не сильно отразится. Сейчас модель можно купить за 3 379 000 рублей, а 249-сильный вариант появится в дилерских салонах России в течение 2019 года.