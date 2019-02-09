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Сценарист “Джуны” Александр Бородянский рассказал о доходах известной целительницы

В очередном выпуске телешоу “Наши люди” присутствующие говорили о деятельности известной российской целительницы Евгении Давиташвили, более популярной в народе под псевдонимом Джуна. Александр Бородянский, являющийся сценаристом одноименного сериала, откровенно рассказал о ее доходах.
Сценарист “Джуны” Александр Бородянский рассказал о доходах известной целительницы

В 2015 году сняли биографический сериал “Джуна”. По словам Александра Бородянского, целительница, хотя стремилась к славе, однако не имела больших доходов. Давиташвили действительно желала помогать другим людям, именно поэтому она брала ровно столько денег, сколько бы ей хватало на жизнь. Евгения хотела, чтобы о ней выпустили фильм, однако не скандальную историю, а правдивую.
Сценарист “Джуны” Александр Бородянский рассказал о доходах известной целительницы

Юрий Лоза в студии заявил, что после встречи с целительницей оказался ею разочарован, так как она не помогла его сыну. Артист считает, что последние годы Давиташвили во время работы не использовала свои способности в полную силу, так как посвящала себя иным увлечениям. Касательно сериала “Джуна” критики отозвались неоднозначно. Многие из них считают, что не все факты о героине продемонстрированы на экране.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:48

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