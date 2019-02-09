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Флагман Xiaomi Mi 9 может получить дизайн предшественника Xiaomi Mi 6

В Глобальной Сети появились данные, что очередной разработкой флагманской версии Mi 9 от Xiaomi занялся дизайнер смартфона Mi 6. Данная информация передана Ван Тен Томасом, занимающим пост директора по продукту бренда Xiaomi.
Флагман Xiaomi Mi 9 может получить дизайн предшественника Xiaomi Mi 6

Таким образом, дизайнером нового устройства Mi 9 является Ми Лю. Пока другие подробности в отношении модели не раскрываются. Смартфон версии Xiaomi Mi 6 представили ещё 2 года назад. Во время производства корпуса специалисты использовали керамику либо специальное стекло. В свою очередь дизайнерское решение современного смартфона получило ряд престижных специальных наград. Речь также идёт о премии iF Design Award.

Официальный дебют нового современного смартфона версии Xiaomi Mi 9 должен состояться в конце февраля - начале марта текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:24

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