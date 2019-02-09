Флагман Xiaomi Mi 9 может получить дизайн предшественника Xiaomi Mi 6





Таким образом, дизайнером нового устройства Mi 9 является Ми Лю. Пока другие подробности в отношении модели не раскрываются. Смартфон версии Xiaomi Mi 6 представили ещё 2 года назад. Во время производства корпуса специалисты использовали керамику либо специальное стекло. В свою очередь дизайнерское решение современного смартфона получило ряд престижных специальных наград. Речь также идёт о премии iF Design Award.Официальный дебют нового современного смартфона версии Xiaomi Mi 9 должен состояться в конце февраля - начале марта текущего года.