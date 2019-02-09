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Россиянка на заседании ООН рассказала о пирамиде из НЛО над Вашингтоном

Российская основательница международной космической фирмы «Галактика» Алия Прокофьева на заседании ООН рассказала о некой пирамиде из НЛО, которая «нависла» над столицей США. Бизнес-вумен заявила, что одна из «тарелок» имела диаметр около 500 метров, и вращаясь «зависла» над городом.
Россиянка на заседании ООН рассказала о пирамиде из НЛО над Вашингтоном

По словам руководителя компании, где сотрудники заняты поиском возможностей сделать путешествие по Солнечной системе доступным любому человеку, это произошло в декабре 2018 года. Свидетелями данного события стали некоторые жители города. Летающая тарелка вращалась вокруг своей оси, но свет шел от нее на удивление не яркий, а тусклый. Сообщения от пришельцев получили сотрудники американского агентства NASA, а также в канадской обсерватории «CHIME».
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Ролик с речью Алии Прокофьевой активно обсуждают пользователи Сети, и многие склонны верить ее словам. Конечно, среди них оказались и скептики, которые заявляют, что это очередные слухи.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:30

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