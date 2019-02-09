Ученые рассказали о пользе зеленого чая при похудении





Целью исследования было доказать или опровергнуть пользу зеленого чая в процессе избавления от лишнего веса. Во время эксперимента добровольцы употребляли напиток, имеющий высокий концентрат. Благодаря этому они смогли сбросить от 0,2 до 3,5 килограмм. Ученые объяснили это тем, что гормон норадреналин, который содержится в нервной системе человека, помогает жировым клеткам разбивать жир. Антиоксидант галлат эпигаллокатехина, который входит в состав зеленного чая, помогает организму сохранить норадреналин методом блокировки разрушающего его фермента.В результате большое количество гормона приводит к эффективному дроблению жира. Энергия, которая высвобождается в данном процессе, перемещается в кровеносную систему.