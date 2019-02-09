Учёные порекомендовали убрать зеркала из спальни для лучшего сна





Сотрудники Британского университета опросили несколько тысяч респондентов, выяснив, влияют ли зеркала в спальне на качество сна. К удивлению учёных, многие люди отметили, что действительно страдают бессонницей и депрессией. В спальнях у них висело хотя бы одно зеркало, которое владельцы домов и обвиняют в пагубном влиянии на организм.Насколько правдоподобна такая позиция и чем именно обоснована, руководители опроса пока ответить не могут. До этого расстройства сна медики преимущественно связывали с уровнем гормона мелатонина в организме, который начинает вырабатываться с заходом солнца и необходим для засыпания.Включая гаджеты, телевизоры и другие источники света, люди мешают выработке вещества, провоцируя у себя бессонницу и даже рак. Однако наибольшую угрозу медиумы видят именно в зеркалах, которые могут "захватить" странствующую душу человека во время сна.Из материального мира, таким образом, можно попасть в духовный. По мнению экстрасенсов, такие путешествия оставляют на утро сильную усталость и даже внезапно появившиеся на теле синяки.