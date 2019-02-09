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Марина Александрова показала снимки в образе императрицы Екатерины Второй

Марина Александрова поделилась с подписчиками серией снимков, где предстала в образе императрицы Екатерины Второй. Недавно звезда закончила участие в съемках сериала о жизни королевской семьи.
Марина Александрова показала снимки в образе императрицы Екатерины Второй

На фотографиях Марина Александрова предстала в окружении античного интерьера, поражающего роскошью и максимально приближенного к королевскому. Актриса стоит в полоборота в пышном платье с высокой прической, загадочно смотря в камеру.

В описании Марина Александрова поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержу и рассказала, что участие в сериале и главная роль научили ее дипломатии, сделали сильнее, мудрее и любимее. За считанные минуты публикация звезды собрала множество лайков и восторженных комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:25

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