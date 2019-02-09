Модель PlayBoy Мария Лиман показала сексуальный снимок в красном откровенном белье
Популярная модель PlayBoy Мария Лиман в очередной раз порадовала поклонников красивой фотографией. на этот раз знаменитость опубликовала сексуальный снимок в красном откровенном белье.
Пикантную фотографию звезда показала на своей странице в Instagram, приурочив ее к увеличению числа ее фолловеров до 500 тысяч. Мария Лиман стоит спиной к камере в миниатюрном нижнем белье. При этом звезда закинула одну ногу на стул, загадочно закинув голову назад.
В описании Мария Лиман поинтересовалась, в каких городах живут ее поклонники, напомнив, что сама она родилась в Ростове-на-Дону, а живет в Москве.
Пикантную фотографию звезда показала на своей странице в Instagram, приурочив ее к увеличению числа ее фолловеров до 500 тысяч. Мария Лиман стоит спиной к камере в миниатюрном нижнем белье. При этом звезда закинула одну ногу на стул, загадочно закинув голову назад.
В описании Мария Лиман поинтересовалась, в каких городах живут ее поклонники, напомнив, что сама она родилась в Ростове-на-Дону, а живет в Москве.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:16