Модель PlayBoy Мария Лиман показала сексуальный снимок в красном откровенном белье





Пикантную фотографию звезда показала на своей странице в Instagram, приурочив ее к увеличению числа ее фолловеров до 500 тысяч. Мария Лиман стоит спиной к камере в миниатюрном нижнем белье. При этом звезда закинула одну ногу на стул, загадочно закинув голову назад.В описании Мария Лиман поинтересовалась, в каких городах живут ее поклонники, напомнив, что сама она родилась в Ростове-на-Дону, а живет в Москве.