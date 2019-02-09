Дарья Мельникова показала фото с 2-месячным сыном





Дарья Мельникова в декабре прошлого года снова стала мамой. Теперь в звездной семье два сына, старшего, к слову, зовут также как и его знаменитого отца Артура Смольянинова. Имя младшего наследника пока неизвестно. Больше месяца после родов актриса не выходила на связь с поклонниками и занималась новорожденным. А потом сообщила, что первые 40 дней после данного события молодой маме не стоит себя нагружать. На сегодняшний день данный срок подошел к концу, и теперь звезда «Папиных дочек» в своем аккаунте Instagram сделала первую публикацию, которую подписала так: «Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами». Дело в том, что Мельникова сделала заказ косметики и решила поделиться с подписчиками фото, где предстала с накрашенными губами. В этот момент на руках она держала своего младшего наследника, однако его лица не видно.По словам Дарии Мельниковй, ее внешний вид стал намного лучше, с чем поспешили согласиться читатели ее блога. Так как лица ребенка никто не смог разглядеть, многие отметили, что наличие множества волос на его голове свидетельствует о том, что он очень похож на своего знаменитого отца.