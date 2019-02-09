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Ученые обнаружили вокруг звезды Orion Src1 гигантское соляное кольцо

Проводя долгие наблюдения с помощью сверхсовременного телескопа ученые нашли гигантское соляное кольцо. Находку обнаружили вокруг звезды Orion Src1.
Ученые обнаружили вокруг звезды Orion Src1 гигантское соляное кольцо

Orion Src1 считается молодой звездой. По массе она больше Солнца в пятнадцать раз. Специалисты, называют ее «галактическим младенцем». Вокруг данного гиганта располагается пыль и газ, именно в этом протопланетном диске ученые обнаружили пищевую соль. Они смогли установить, что этого вещества вокруг звезды очень много - около одного секстиллиона килограммов. Этот вес можно сравнить с массой всех океанов Земли. Несмотря на то, что основная часть обнаруженного кольца – это хлорид натрия, он имеет и другие родственные вещества. Например, хлорид калия. Соляное кольцо имеет радиус примерно 60 астрономических единиц. Температура у объекта начитается с -175 градусов Цельсия и заканчивается 3700 градусами. Это на внешнем и внутреннем краях соответственно.

Один из авторов исследования Адам Гинзбург говорит о том, что подобные находки всегда присутствовали только в тех оболочках, которые принадлежали старым звездам и уже отслоились от их оболочки. Поэтому на данный момент ученые не знают, как объяснить свою находку. Единственный вывод, который можно сделать на сегодняшний день, – условия формирования Orion Src1 очень необычны.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:30

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