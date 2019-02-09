Ученые обнаружили вокруг звезды Orion Src1 гигантское соляное кольцо





Orion Src1 считается молодой звездой. По массе она больше Солнца в пятнадцать раз. Специалисты, называют ее «галактическим младенцем». Вокруг данного гиганта располагается пыль и газ, именно в этом протопланетном диске ученые обнаружили пищевую соль. Они смогли установить, что этого вещества вокруг звезды очень много - около одного секстиллиона килограммов. Этот вес можно сравнить с массой всех океанов Земли. Несмотря на то, что основная часть обнаруженного кольца – это хлорид натрия, он имеет и другие родственные вещества. Например, хлорид калия. Соляное кольцо имеет радиус примерно 60 астрономических единиц. Температура у объекта начитается с -175 градусов Цельсия и заканчивается 3700 градусами. Это на внешнем и внутреннем краях соответственно.Один из авторов исследования Адам Гинзбург говорит о том, что подобные находки всегда присутствовали только в тех оболочках, которые принадлежали старым звездам и уже отслоились от их оболочки. Поэтому на данный момент ученые не знают, как объяснить свою находку. Единственный вывод, который можно сделать на сегодняшний день, – условия формирования Orion Src1 очень необычны.