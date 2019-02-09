АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Google покорит рынок смарт-часов и фитнес-браслетов

Компания Google покорит рынок смарт-часов и фитнес-браслетов, запустив новое подразделение. Главы корпорации занялись поиском вице-президента для отдела носимых устройств.
Google покорит рынок смарт-часов и фитнес-браслетов

На официальном сайте Google появилось вакантное место руководителя нового подразделения, которое станет производить браслеты для фитнеса и "умные" часы. К соискателю главы корпорации имеются достаточно высокие требования. Помимо окончания бакалавриата по машиностроению и электрической технике он должен обладать большим опытом в разработке пользовательских устройств.

Google ищет кандидатов, проработавших на таких должностях не меньше 15 лет, а в сегменте электронных устройств - 12 лет. Также вице-президенту нужно хорошо разбираться в аппаратной инженерии и прочих специфических позициях. В целом претендент должен суметь возглавить такое большое направление как носимые устройства.

По мнению независимых экспертов, Google нацелен покорить рынок смарт-часов и фитнес-браслетов, совершенно для себя новый. Ранее бренд выпустил только наушники Pixel Buds, однако те успеха так и не возымели.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко рассказала о плюсах
Модель PlayBoy Мария Лиман показала
Google покорит рынок смарт-часов и
Яхта и пятизвёздочный отель: Екатерина
Ученые: Трещины на губах связан с
Лариса Долина сильно похудела после
В Швеции создали превосходящий
Анна Семенович прошла курс лечебного
Кристина Орбакайте показала на видео
"Билайн" предлагает iPhone XR за 40
Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей с
Ученые: В моменты умственной нагрузки
Актриса Галина Данилова рассказала об
Инсайдеры узнали о дизайне и
Минпромторга намерен снизить цены на
В Индии редкое заболевание сделало
"Пробует что-то лепить": Коллега
Телескоп "Хаббл" зафиксировал
Лолита Милявская поборола гипертонию с
Ученые: Регулярные прыжки могут
Лера Кудрявцева перестала использовать
Назван ТОП-5 бюджетных внедорожников
Алексей Чумаков поставил на место
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128
Учёные: Наступает самое теплое
Американский адмирал предложил США
Анфиса Чехова приступила к написанию
Ученые: ДНК может повлиять на качество
Ученые: У тираннозавра был короткий
Роскосмос: Российские космонавты
Просмотреть все новости