Google покорит рынок смарт-часов и фитнес-браслетов





На официальном сайте Google появилось вакантное место руководителя нового подразделения, которое станет производить браслеты для фитнеса и "умные" часы. К соискателю главы корпорации имеются достаточно высокие требования. Помимо окончания бакалавриата по машиностроению и электрической технике он должен обладать большим опытом в разработке пользовательских устройств.Google ищет кандидатов, проработавших на таких должностях не меньше 15 лет, а в сегменте электронных устройств - 12 лет. Также вице-президенту нужно хорошо разбираться в аппаратной инженерии и прочих специфических позициях. В целом претендент должен суметь возглавить такое большое направление как носимые устройства.По мнению независимых экспертов, Google нацелен покорить рынок смарт-часов и фитнес-браслетов, совершенно для себя новый. Ранее бренд выпустил только наушники Pixel Buds, однако те успеха так и не возымели.