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Стас Костюшкин показал на видео танец Бенедикта Камбербэтча под свою композицию

Известный исполнитель Стас Костюшкин поделился в социальных сетях роликом, развеселившим поклонников. На видео показан забавный танец актёра Бенедикта Камбербэтча под его композицию «Женщина, я не танцую».
Стас Костюшкин показал на видео танец Бенедикта Камбербэтча под свою композицию

Как известно, певец радует поклонников не только новыми песнями, но и хорошим чувством юмора, публикуя в Instagram различные смешные публикации. В одном из последних постов Костюшкин показал смонтированное видео с участием зарубежного артиста Бенедикта Камбербэтча, известного по исполнению роли Шерлока Холмса в одноименном сериале. Актёр был запечатлен во время забавного танца, поэтому музыкант решил наложить на него свою композицию «Женщина, я не танцую», подошедшую к происходящему почти идеально.

В комментариях к публикации поклонники восхитились талантом исполнителя к обнаружению забавных ситуаций, ведь Камбербэтч будто действительно танцует под отечественную песню. В итоге за считанные часы видео набрало почти 30 000 просмотров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:13

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