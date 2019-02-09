Стас Костюшкин показал на видео танец Бенедикта Камбербэтча под свою композицию

Как известно, певец радует поклонников не только новыми песнями, но и хорошим чувством юмора, публикуя в Instagram различные смешные публикации. В одном из последних постов Костюшкин показал смонтированное видео с участием зарубежного артиста Бенедикта Камбербэтча, известного по исполнению роли Шерлока Холмса в одноименном сериале. Актёр был запечатлен во время забавного танца, поэтому музыкант решил наложить на него свою композицию «Женщина, я не танцую», подошедшую к происходящему почти идеально.В комментариях к публикации поклонники восхитились талантом исполнителя к обнаружению забавных ситуаций, ведь Камбербэтч будто действительно танцует под отечественную песню. В итоге за считанные часы видео набрало почти 30 000 просмотров.