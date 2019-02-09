Супермодель Ирина Шейк ходит дома без макияжа, с пучком на голове и в спортивных штанах
Ирина Шейк, являющаяся российской супермоделью, вместе со своим возлюбленным Брэдли Купером и дочкой достаточно длительное время проживает в США. 33-летняя звезда подиума во время визита в Россию призналась журналистам, что в реальной жизни она напоминает “фильм ужасов”, так как дома не использует макияж.
Знаменитость отметила, что дома она не использует косметику, собирает волосы в пучок, при этом носит спортивные штаны. По словам Шейк, она ненавидит макияж, однако он является неизбежной частью ею профессии. Супермодель сказала, что в свободные от работы дни она любит валяться в кровати и смотреть русские телесериалы. Дома у знаменитости три русскоязычных телеканала, поэтому она периодически следит за новинками отечественного ТВ.
Стоит отметить, что когда модель приезжает на территорию России, обязательно навещает свою бабушку. Родственница Шейк проживает в городе Еманжелинск в достаточно скромной квартире.
Знаменитость отметила, что дома она не использует косметику, собирает волосы в пучок, при этом носит спортивные штаны. По словам Шейк, она ненавидит макияж, однако он является неизбежной частью ею профессии. Супермодель сказала, что в свободные от работы дни она любит валяться в кровати и смотреть русские телесериалы. Дома у знаменитости три русскоязычных телеканала, поэтому она периодически следит за новинками отечественного ТВ.
Стоит отметить, что когда модель приезжает на территорию России, обязательно навещает свою бабушку. Родственница Шейк проживает в городе Еманжелинск в достаточно скромной квартире.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:42