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В Швеции создали превосходящий российский Су истребитель Saab Gripen E

На территории Швеции специалисты создали современный новый истребитель версии Saab Gripen E. По словам экспертов, данный самолёт может с лёгкостью справиться с отечественным Су.
В Швеции создали превосходящий российский Су истребитель Saab Gripen E

При этом инженерами не была использована дорогостоящая современная технология «стелс», которая снижает видимость истребителя. Матс Хельгессон, являющийся главой ВВС Швеции, в рамках презентации в Финляндии рассказал, что такой подход позволил основательно снизить цену на производство аппаратов. По словам экспертов военной отрасли, российские Су превосходят современные истребители США в ходе воздушных проводимых боев благодаря манёвренности, а также способности выполнять разные трюки в воздушном пространстве. По всей видимости, Saab Gripen E способны нивелировать это превосходство.

Новый шведский истребитель оснащается современными специальными технологиями, позволяющими вести радиоэлектронную борьбу, становясь настоящим «кошмаром» для отечественной техники. Данная модель не использует большое количество вооружения, в ней не применяется эффект невидимости. В ходе испытаний самолет смог незаметно приблизится к вражескому лайнеру за счёт «глушилки» электронных поступающих сигналов. По мнению аналитиков,благодаря инновационному оснащению версию Saab Gripen E можно считать самым продвинутым электронным истребителем.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46

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