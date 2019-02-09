В Швеции создали превосходящий российский Су истребитель Saab Gripen E





При этом инженерами не была использована дорогостоящая современная технология «стелс», которая снижает видимость истребителя. Матс Хельгессон, являющийся главой ВВС Швеции, в рамках презентации в Финляндии рассказал, что такой подход позволил основательно снизить цену на производство аппаратов. По словам экспертов военной отрасли, российские Су превосходят современные истребители США в ходе воздушных проводимых боев благодаря манёвренности, а также способности выполнять разные трюки в воздушном пространстве. По всей видимости, Saab Gripen E способны нивелировать это превосходство.Новый шведский истребитель оснащается современными специальными технологиями, позволяющими вести радиоэлектронную борьбу, становясь настоящим «кошмаром» для отечественной техники. Данная модель не использует большое количество вооружения, в ней не применяется эффект невидимости. В ходе испытаний самолет смог незаметно приблизится к вражескому лайнеру за счёт «глушилки» электронных поступающих сигналов. По мнению аналитиков,благодаря инновационному оснащению версию Saab Gripen E можно считать самым продвинутым электронным истребителем.