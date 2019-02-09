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"Мы очень хотели детей, но ничего не получалось": Юлия Савичева откровенно рассказала о потере первого ребенка

Знаменитая российская исполнительница Юлия Савичева недавно дала интервью, где откровенно рассказала о семейной жизни и потере ребенка. У звезды случился выкидыш на втором месяце первой беременности. После этого артистка была вынуждена уйти из шоу-бизнеса.
"Мы очень хотели детей, но ничего не получалось": Юлия Савичева откровенно рассказала о потере первого ребенка

31-летняя Савичева вспомнила о непростом периоде своей жизни. Артистке пришлось покинуть любимую сцену и посвятить себя семье. Исполнительница 12 лет пела, гастролировала с выступлениями по городам России и зарубежья, а затем неожиданно исчезла.

Ходили слухи, что поп-дива беременна, но Максим Фадеев, продюсер звезды, заявил: его подопечная решила взять отпуск, чтобы отдохнуть, побыть с близкими и написать альбом. В этот момент певица находилась в Португалии с мужем Александром Аршиновым, скрываясь от общественности после выкидыша.

Юлия Савичева с болью вспоминает, что они с избранником очень хотели и долго ждали появления ребенка на свет:"Мы очень хотели детей, но ничего не получалось". Знаменитость сообщила, что в тот момент она стояла перед выбором: сцена или семья. Она выбрала семью и не пожалела.
"Мы очень хотели детей, но ничего не получалось": Юлия Савичева откровенно рассказала о потере первого ребенка

В 2017 году у пары родилась здоровая малышка Аня. Фото с девочкой супруги не публикуют, но молодая мама с радостью делится с фанатами достижениями любимой наследницы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:06

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