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Яхта и пятизвёздочный отель: Екатерина Андреева потратила на отдых на Мальдивах несколько миллионов рублей

Стала известна стоимость отдыха Екатерины Андреевой на Мальдивах. На яхту, отель, поездку на самолёте и угощения из морепродуктов телеведущая потратила несколько миллионов рублей.
Яхта и пятизвёздочный отель: Екатерина Андреева потратила на отдых на Мальдивах несколько миллионов рублей

После январской поездки в Таиланд 10 дней Андреева провела на Мальдивских островах, где жила в одном из лучших пятизвёздочных отелей. Чтобы только добраться до жилого комплекса, постояльцам приходится выкладывать 35 тыс. рублей на часовой полёт на гидросамолёте. Преимуществом такой поездки является то, что с высоты открываются прекрасные мальдивские пейзажи, а отдохнуть после утомительного путешествия можно в роскошном лаундже.

Цена трансфера в обе стороны составляет $500. Отель Андреевой расположен в 230 км от города Мале в уединённом месте с прекрасной тропической природой. Собственная вилла на 2-7 спален стоит от 70 тыс. рублей за сутки. У гостей есть своя ванная, бассейн и дворецкий. Также отдохнуть можно в палаточных джунглях.

Понравилась Андреевой рыбалка на катере, аренда которого обходится в 30 тыс. руб. за 3 часа. Средняя цена одного блюда в отеле составляет 1500 рублей. Побывала ведущая также на яхте, в спа и осталась в восторге от общения с местными жителями.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:05

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