Виктория Дайнеко рассказала о плюсах одиночества в День святого Валентина

Подписывая выложенную фотографию в Сеть, знаменитость поделилась с фанатами своими мыслями. Она считает, что быть свободной в День влюбленных однозначно хорошо. Певица говорит о том, что в таком случае не нужно придумывать подарки и романтические сюрпризы. Также одиночество не приведет к разочарованию от предоставленного подарка или плохого вечера.Прочитав пост, многие фолловеры пришли к выводу, что исполнительница проведет День святого Валентина дома со своей любимой дочерью. На выложенном фотоснимке Дайнеко сидит за рулем кабриолета в деловом костюме черного цвета.