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Виктория Дайнеко рассказала о плюсах одиночества в День святого Валентина

Артистка Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, какие существуют плюсы в том, чтобы провести День святого Валентина в одиночестве. Пост соответствующего характера певица разместила в микроблоге социальной сети Instagram.
Виктория Дайнеко рассказала о плюсах одиночества в День святого Валентина

Подписывая выложенную фотографию в Сеть, знаменитость поделилась с фанатами своими мыслями. Она считает, что быть свободной в День влюбленных однозначно хорошо. Певица говорит о том, что в таком случае не нужно придумывать подарки и романтические сюрпризы. Также одиночество не приведет к разочарованию от предоставленного подарка или плохого вечера.

Прочитав пост, многие фолловеры пришли к выводу, что исполнительница проведет День святого Валентина дома со своей любимой дочерью. На выложенном фотоснимке Дайнеко сидит за рулем кабриолета в деловом костюме черного цвета.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:18

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