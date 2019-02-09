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Минпромторга намерен снизить цены на продукты за счет создания новых рынков

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что увеличение количества рынков на территории России существенно снизит цены на продукты питания. Законопроект уже на стадии согласования и его внесут в правительство и Госдуму.
Минпромторга намерен снизить цены на продукты за счет создания новых рынков

По словам Виктора Евтухова, сокращение рынков в стране очень быстрое, в течение последних 10 лет их стало меньше в 6 раз. Однако жители России предпочитают все же ходить именно туда, ведь там свой особый колорит. На сегодняшний день в Москве наблюдается тенденция появления рынков с фудкортами, где посетители имеют возможность покушать и провести время в приятной компании. Также замминистра заявил, что рынок является не только важным каналом сбыта для фермеров и сельхозпроизводителей, но и отличным конкурентом супермаркетам, ведь чем больше игроков на рынке, тем значительнее снижаются цены.

Виктор Евтухов отметил, что, несмотря на разность цен, на рынке всегда продукты свежие, в отличие от магазинов, где в большинстве своем представлены полуфабрикаты и замороженная продукция. Также увеличение количества торговых площадок способно развить здоровую конкуренцию среди торговцев и руководителей этих площадок. Потребность в рынках наблюдается по всему миру, например, в Испании, половина всех свежих продуктов представлена только там. Это касается рыбы, мяса, фруктов и овощей. Суть законопроекта в том, чтобы разрешить продажу сезонных продуктов из автомобилей и от фермеров.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:46

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