Минпромторга намерен снизить цены на продукты за счет создания новых рынков





По словам Виктора Евтухова, сокращение рынков в стране очень быстрое, в течение последних 10 лет их стало меньше в 6 раз. Однако жители России предпочитают все же ходить именно туда, ведь там свой особый колорит. На сегодняшний день в Москве наблюдается тенденция появления рынков с фудкортами, где посетители имеют возможность покушать и провести время в приятной компании. Также замминистра заявил, что рынок является не только важным каналом сбыта для фермеров и сельхозпроизводителей, но и отличным конкурентом супермаркетам, ведь чем больше игроков на рынке, тем значительнее снижаются цены.Виктор Евтухов отметил, что, несмотря на разность цен, на рынке всегда продукты свежие, в отличие от магазинов, где в большинстве своем представлены полуфабрикаты и замороженная продукция. Также увеличение количества торговых площадок способно развить здоровую конкуренцию среди торговцев и руководителей этих площадок. Потребность в рынках наблюдается по всему миру, например, в Испании, половина всех свежих продуктов представлена только там. Это касается рыбы, мяса, фруктов и овощей. Суть законопроекта в том, чтобы разрешить продажу сезонных продуктов из автомобилей и от фермеров.