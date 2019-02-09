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"Билайн" предлагает iPhone XR за 40 тысяч рублей по программе Trade-in

"Билайн" предлагает приобрести в сетевых магазинах iPhone XR за 40 тысяч рублей. Для этого необходимо воспользоваться программой обмена trade-in.
"Билайн" предлагает iPhone XR за 40 тысяч рублей по программе Trade-in

Мобильный оператор "ВымпелКом" проинформировал своих клиентов об акции в онлайн- и офлайн-магазинах сети "Билайн". По ней iPhone XR можно забрать дешевле на 20 тыс. рублей. Речь идёт о наиболее популярной модели с 64 гигабайтами памяти, стоимость которой ранее была 64 890 рублей. После этого "Билайн" снизил цену до 59 990 рублей, однако получить устройство можно и гораздо дешевле.

Так, клиенты по всей России получат скидку в размере 4 900 рублей на iPhone XR. За 40 тыс. рублей смартфон можно купить, если сдать подержанный iPhone 7 Plus со 128 гигабайтами памяти. В этом случае цена на новый XR с 64 ГБ на борту составит 39 990 рублей.

Сдавать старые устройства можно с заметными дефектами. По программе принимают гаджеты с разбитыми экранами, сколами и царапинами. Напомним, что запустил "Билайн" Trade-in в 2017 году, позволив клиентам покупать дорогие смартфоны с внушительной скидкой.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:30

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