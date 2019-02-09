Анна Семенович прошла курс лечебного голодания и осталась довольна результатом

Артистка рассказала подписчикам социальной сети, что курсы очищения и омоложения организма ей очень нравятся. Для этого Анна Семенович выбрала "Ревиталь Парк", и уже 10 лет посещает центр. Здесь можно брать программу с диетическим питанием, а можно голодать, но все это необходимо делать только под наблюдением медицинских специалистов, отметила теледива.Анна Семенович не скрывает от поклонников эмоций, полученных от похудения: "А я собираюсь домой счастливая и довольная. Я скинула 3 кг, почистила своё тело и перегрузилась!!! Готова к новым приключениям, которые готовит мне Жизнь".Почитатели таланта знаменитой исполнительницы порадовались за кумира и поддержали, оставив под публикацией Анны Семенович множество положительных отзывов. Фолловеры отметили, что звезда стала выглядеть намного ярче и красивее.