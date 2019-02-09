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Анна Семенович прошла курс лечебного голодания и осталась довольна результатом

Популярная российская телезвезда и певица Анна Семенович призналась фанатам в личном блоге Instagram, что она прошла курс лечебного голодания и уже очень довольна результатом. Звезда показала новый снимок, где выглядит отдохнувшей и похудевшей.
Анна Семенович прошла курс лечебного голодания и осталась довольна результатом

Артистка рассказала подписчикам социальной сети, что курсы очищения и омоложения организма ей очень нравятся. Для этого Анна Семенович выбрала "Ревиталь Парк", и уже 10 лет посещает центр. Здесь можно брать программу с диетическим питанием, а можно голодать, но все это необходимо делать только под наблюдением медицинских специалистов, отметила теледива.

Анна Семенович не скрывает от поклонников эмоций, полученных от похудения: "А я собираюсь домой счастливая и довольная. Я скинула 3 кг, почистила своё тело и перегрузилась!!! Готова к новым приключениям, которые готовит мне Жизнь".
Анна Семенович прошла курс лечебного голодания и осталась довольна результатом

Почитатели таланта знаменитой исполнительницы порадовались за кумира и поддержали, оставив под публикацией Анны Семенович множество положительных отзывов. Фолловеры отметили, что звезда стала выглядеть намного ярче и красивее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:43

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