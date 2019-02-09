Кристина Орбакайте показала на видео зажигательные танцы мужа Михаила Земцова на индийской свадьбе

На представленном видео запечатлено, как Земцов в традиционном индийском наряде весело пляшет вместе с другими гостями свадебного обеда. Ролик в течение восемнадцати часов собрал свыше 244 тысяч отметок «Мне нравится» и около 419 комментариев. Фолловеры заявили, что муж певицы хорошо двигается в танце. По словам некоторых подписчиков, они очень рады, что супруги хоть иногда могут проводить время вместе. Фанаты отметили, что данное видео смогло поднять им настроение.Стоит отметить, что Орбакайте и Земцов очень редко проводят время друг с другом, так как певица работает по большей части в России, а Михаил имеет бизнес на территории США. После новогодних праздников супруги приняли решение отправиться в путешествие, побывав в Мексике, а после посетив Нью-Йорк. Но в скором времени заканчивается их отпуск, так как 18 февраля Орбакайте предстоит выступать в театре.