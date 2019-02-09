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Кристина Орбакайте показала на видео зажигательные танцы мужа Михаила Земцова на индийской свадьбе

Кристина Орбакайте в своем микроблоге Instagram обнародовала новый ролик. На данном видео запечатлено, как ее супруг Михаил Земцов зажигательно танцует на индийской свадьбе.
Кристина Орбакайте показала на видео зажигательные танцы мужа Михаила Земцова на индийской свадьбе

На представленном видео запечатлено, как Земцов в традиционном индийском наряде весело пляшет вместе с другими гостями свадебного обеда. Ролик в течение восемнадцати часов собрал свыше 244 тысяч отметок «Мне нравится» и около 419 комментариев. Фолловеры заявили, что муж певицы хорошо двигается в танце. По словам некоторых подписчиков, они очень рады, что супруги хоть иногда могут проводить время вместе. Фанаты отметили, что данное видео смогло поднять им настроение.

Стоит отметить, что Орбакайте и Земцов очень редко проводят время друг с другом, так как певица работает по большей части в России, а Михаил имеет бизнес на территории США. После новогодних праздников супруги приняли решение отправиться в путешествие, побывав в Мексике, а после посетив Нью-Йорк. Но в скором времени заканчивается их отпуск, так как 18 февраля Орбакайте предстоит выступать в театре.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:42

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