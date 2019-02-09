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Актриса Галина Данилова рассказала об изменах своих четырех мужей

Актриса театра и кино Галина Данилова рассказала о своих неудачных браках, которых в ее жизни уже насчиталось четыре. Свою историю знаменитость поведала в программе «Судьба человека».
Актриса Галина Данилова рассказала об изменах своих четырех мужей

Во время эфира артистка рассказала, как ей изменяли любимые мужчины, а она постоянно терпела это. В первый брак знаменитость вступила в юности. Муж, актер Владимир Попов, был первой любовью, звезда мечтала о том, чтобы прожить с ним до старости. Несмотря на такие радужные планы, после рождения наследника Никиты в семье начались проблемы. Данилова признается, что она способна простить любимому все, кроме измены. Об этом она предупредила супруга, однако вскоре узнала о многочисленных изменах Попова и рассталась с ним.

Вступая во второй брак с бизнесменом Константином актриса не предполагала, что он продлится всего пять лет. За такой короткий период супруг успел неоднократно поднять руку на жену под действием алкогольного опьянения, а на утро он ничего не помнил. Закончился брак, как и первый, изменой супруга.

В третий раз артистка вышла замуж за Дмитрия Колтакова. Она надеялась на счастливую жизнь. Их брак просуществовал восемь лет, за это время у них родилась дочь Ульяна. Знаменитость говорит, что супруг начал ревновать ее к успеху, переселился на дачу и нашел себе новую женщину.
Актриса Галина Данилова рассказала об изменах своих четырех мужей

Устав от неудач в личной жизни и желая отвлечься от проблем, Галина Данилова отправилась в Турцию. Именно там она встретила четвертого мужа. Им стал молодой русскоговорящий турок Сейхун Эзбер. Знаменитость рассказала, что моментально влюбилась в мужчину, который оказался моложе ее почти на двадцать лет. Актриса признается, что в этих отношения пребывала как под воздействием гипноза. Она приобрела в Турции земельный участок, дом и автомобиль для того, чтобы поддержать безработного благоверного, он и настоял на оформлении всех документов не его имя. Закончились отношения тем, что Сейхун заявил – у него есть еще одна женщина.

Галина Данилова в свои пятьдесят лет призналась, что очень устала от неудач в личной жизни и больше не желает связываться с мужчинами.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:06

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