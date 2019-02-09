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"Пробует что-то лепить": Коллега Владимира Машкова Андрей Смоляков оценил его работу в качестве худрука "Табакерки"

Коллега Владимира Машкова Андрей Смоляков оценил его работу в качестве худрука "Табакерки". По мнению артиста, новый руководитель получил в своё распоряжение огромное хозяйство и пробует из него "что-то лепить".
"Пробует что-то лепить": Коллега Владимира Машкова Андрей Смоляков оценил его работу в качестве худрука "Табакерки"

В шоу "ОК на связи!" Смоляков рассказал, какие перемены претерпел Московский театр Табакова под началом нового худрука Машкова. Весь прежний репертуар руководитель сохранил и добавил спектакль "Матросская тишина", который ставил с наставником ещё в студенческие годы. Смоляков считает коллегу хорошим начальником.

Хотя многие представляют "Табакерку" маленьким подвалом, где тепло и уютно, на самом деле театр-студия похожа на большое хозяйство, имеет школу и 2 сцены. Машков в новых обязанностях полностью освоился и "лепит" что-то своё.

"Матросскую тишину" зрители смогут увидеть трижды в месяц. Прошлые спектакли, по мнению Смолякова, произвели прекрасное впечатление, заставив пришедших "стоять по колени в слезах".

Напомним, что ушёл из жизни Табаков в марте прошлого года, когда ему было 82. В начале апреля Машков вступил в должность худрука "Табакерки", пожелав переименовать её в Театр Олега Табакова или ТОТ.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:42

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