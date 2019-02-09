Инсайдеры узнали о дизайне и особенностях корпуса новых iPhone





«Яблочная» компания приняла решение полностью обновить модельный ряд своих новинок, которые должны увидеть свет уже осенью 2019 года. К примеру, iPhone XR (дорогая модель) «сохранит» себе привычный вырез под селфи-камеру, чего не сказать о двух наследниках iPhone XS и XS Max. Скорее всего, их «челки» станут меньше. Что касается смены разъема Lightning на Type-C, то данные не точные, поскольку производитель находится на этапе тестирования.Приемник iPhone XR обзаведется камерами, у которых будет двойной объектив. Также известно, что цвет его корпуса станет зеленым. Касательно ценовой политики, то инсайдеры придерживаются ценников предыдущего года. Минимальная стоимость составит 750 долларов, и две старшие модели обойдутся покупателю в 1 и 1,1 тыс. долларов.