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Инсайдеры узнали о дизайне и особенностях корпуса новых iPhone

Американская компания Apple уже запланировала выпуск новой линейки iPhone. Как утверждают инсайдеры из Droid Shout, у всех трех новинок появится защита корпуса от царапин и возможно изменится разъем Lightning на USB-порт Type-C.
Инсайдеры узнали о дизайне и особенностях корпуса новых iPhone

«Яблочная» компания приняла решение полностью обновить модельный ряд своих новинок, которые должны увидеть свет уже осенью 2019 года. К примеру, iPhone XR (дорогая модель) «сохранит» себе привычный вырез под селфи-камеру, чего не сказать о двух наследниках iPhone XS и XS Max. Скорее всего, их «челки» станут меньше. Что касается смены разъема Lightning на Type-C, то данные не точные, поскольку производитель находится на этапе тестирования.

Приемник iPhone XR обзаведется камерами, у которых будет двойной объектив. Также известно, что цвет его корпуса станет зеленым. Касательно ценовой политики, то инсайдеры придерживаются ценников предыдущего года. Минимальная стоимость составит 750 долларов, и две старшие модели обойдутся покупателю в 1 и 1,1 тыс. долларов.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:54

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