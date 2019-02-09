Лолита Милявская поборола гипертонию с помощью гирудотерапии

Артистка рассказала, что сначала она боролась с недугом при помощи таблеток, однако данное лечение не давало положительного результата. Из-за скачков давления вокалистке даже приходилось отменять концерты. Полегчало Милявской вследствие применения нетрадиционных методов народного лечения. По словам знаменитости, после шести сеансов гирудотерапии произошло чудо. Сейчас у певицы даже во время перелетов артериальное давление в норме.Теперь Лолита советует данную процедуру всем своим друзьям. Звезда заявляет, что гирудотерапия - лучше любых таблеток. Певица отметила, что сейчас она ищет спасения от аллергии, причину возникновения которой пока не понимает.