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Лолита Милявская поборола гипертонию с помощью гирудотерапии

У Лолиты Милявской после медицинского обследования доктора диагностировали гипертонию. Певица приняла решение бороться с болезнью с помощью специалистов нетрадиционной медицины.
Лолита Милявская поборола гипертонию с помощью гирудотерапии

Артистка рассказала, что сначала она боролась с недугом при помощи таблеток, однако данное лечение не давало положительного результата. Из-за скачков давления вокалистке даже приходилось отменять концерты. Полегчало Милявской вследствие применения нетрадиционных методов народного лечения. По словам знаменитости, после шести сеансов гирудотерапии произошло чудо. Сейчас у певицы даже во время перелетов артериальное давление в норме.

Теперь Лолита советует данную процедуру всем своим друзьям. Звезда заявляет, что гирудотерапия - лучше любых таблеток. Певица отметила, что сейчас она ищет спасения от аллергии, причину возникновения которой пока не понимает.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:18

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