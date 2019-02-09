Ученые: Регулярные прыжки могут послужить профилактикой остеопороза





В исследовании принимали участие исключительно женщины. В первой группе им нужно было прыгать с интервалом в 4 секунды, после чего перерыв увеличивался до 15 секунд. В итоге выяснилось, что прыжки в таком режиме, выполняющиеся не менее трех раз в неделю по 30 раз, оказывают положительное влияние на кости. Следовательно, это приносит пользу мышцам и способно предотвратить остеопороз. Во второй группе, где участвовали 14 женщин в возрастной категории 50 лет, добровольцам пришлось прыгать с высоты ящика либо от земли и вверх. По мнению ученых, такой вид прыжков способен обеспечить мышцам ног необходимую нагрузку, чтобы кости с возрастом не истончались. Более эффективными оказались прыжки, где задействованы руки, а также «приземление» на носочки.В рамках исследования плотность кости ученые не измеряли, однако они уверены, что нагрузка на мышцы женщины при прыжке на пол является достаточной. Такие выводы сделаны на основании электродов, которые измеряли уровень нагрузки во время приземления. Регулярность данного упражнения способна обеспечить прирост минеральной плотности кости до 2% в год. Такая тенденция является отличной профилактикой остеопороза.