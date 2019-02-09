АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Ученые: Регулярные прыжки могут послужить профилактикой остеопороза

Группа британских ученых из Манчестерского университета провели исследование и выяснили, что регулярные прыжки могут послужить профилактикой остеопороза у женщин. Данная процедура предотвращает истончение костей с возрастом.
Ученые: Регулярные прыжки могут послужить профилактикой остеопороза

В исследовании принимали участие исключительно женщины. В первой группе им нужно было прыгать с интервалом в 4 секунды, после чего перерыв увеличивался до 15 секунд. В итоге выяснилось, что прыжки в таком режиме, выполняющиеся не менее трех раз в неделю по 30 раз, оказывают положительное влияние на кости. Следовательно, это приносит пользу мышцам и способно предотвратить остеопороз. Во второй группе, где участвовали 14 женщин в возрастной категории 50 лет, добровольцам пришлось прыгать с высоты ящика либо от земли и вверх. По мнению ученых, такой вид прыжков способен обеспечить мышцам ног необходимую нагрузку, чтобы кости с возрастом не истончались. Более эффективными оказались прыжки, где задействованы руки, а также «приземление» на носочки.

В рамках исследования плотность кости ученые не измеряли, однако они уверены, что нагрузка на мышцы женщины при прыжке на пол является достаточной. Такие выводы сделаны на основании электродов, которые измеряли уровень нагрузки во время приземления. Регулярность данного упражнения способна обеспечить прирост минеральной плотности кости до 2% в год. Такая тенденция является отличной профилактикой остеопороза.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минпромторга намерен снизить цены на
В Индии редкое заболевание сделало
"Пробует что-то лепить": Коллега
Телескоп "Хаббл" зафиксировал
Лолита Милявская поборола гипертонию с
Ученые: Регулярные прыжки могут
Лера Кудрявцева перестала использовать
Назван ТОП-5 бюджетных внедорожников
Алексей Чумаков поставил на место
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128
Учёные: Наступает самое теплое
Американский адмирал предложил США
Анфиса Чехова приступила к написанию
Ученые: ДНК может повлиять на качество
Ученые: У тираннозавра был короткий
Роскосмос: Российские космонавты
Стало известно, сколько зарабатывает
Эксперты назвали популярные смартфоны с
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров всплакнул
В США обнаружены останки жившего 52
Предсказания звезд “Битвы экстрасенсов”
Компания Skoda собирается выпустить
Облаченная в купальник актриса Анна
Opel показал оптику новой версии
Недалеко от туманности Ориона
Эксперты показали изменения в сосудах
Renault в текущем году разработает
Ученые рассказали, почему ИИ не под
Компания Toshiba представила
В России увеличились продажи
Просмотреть все новости