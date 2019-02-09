Назван ТОП-5 бюджетных внедорожников для рыбалки и охоты





Автоэксперты предложили пять оптимальных автомобилей, которые можно приобрести специально для выезда на рыбалку, охоту или пикник на природе. Хотя на рынке внедорожников огромный ассортимент самых разных моделей, большинство из них относится к паркетникам, хорошим на ровном асфальте, но бесполезным на бездорожье. Составляя рейтинг, эксперты учли также стоимость новых и подержанных машин.Так, новый Mitsubishi Pajero Sport нельзя назвать дешёвым, однако много японских моделей продаются на вторичном рынке. Внедорожник без проблем прослужит долгие годы и порадует владельца конструкцией рамы, вместительностью кузова и полным приводом.В качестве альтернативы можно приобрести второе поколение Mitsubishi Pajero, уже снятого с производства. Хотя некоторые водители столкнулись с коррозией рамы внедорожника, его преимуществами являются полный привод и трансмиссия "супер-селект".Замыкают ТОП-5 такие машины, как Nissan Terrano и отечественные LADA 4x4 и УАЗ Patriot. Последние не отличаются большим комфортом, но показали себя надёжными в ходовых характеристиках.