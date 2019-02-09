Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях
Инсайдеры полагают, что флагман Samsung Galaxy S10 будет пользоваться большим спросом у большинства поклонников корейского гиганта. Гаджет во всех модификациях, включая бюджетную, получит 128 Гб встроенной памяти.
флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в трех вариациях - S10e, S10 и S10 Plus. Они установят новый стандарт флагманского хранилища в 2019 году. Стоит отметить, что компания Apple, крупнейший конкурент Samsung, по-прежнему поставляет свои iPhone с 64 ГБ памяти, что недостаточно для более требовательных пользователей. Карту microSD для расширения памяти можно купить за 150 долларов.
Тем не менее, флагманы OnePlus 6T и Honor View 20 также смогут стать достойными конкурентами ожидаемого Samsung Galaxy S10. По слухам, увидеть его можно будет уже в марте текущего года.
флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в трех вариациях - S10e, S10 и S10 Plus. Они установят новый стандарт флагманского хранилища в 2019 году. Стоит отметить, что компания Apple, крупнейший конкурент Samsung, по-прежнему поставляет свои iPhone с 64 ГБ памяти, что недостаточно для более требовательных пользователей. Карту microSD для расширения памяти можно купить за 150 долларов.
Тем не менее, флагманы OnePlus 6T и Honor View 20 также смогут стать достойными конкурентами ожидаемого Samsung Galaxy S10. По слухам, увидеть его можно будет уже в марте текущего года.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:19