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Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях
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Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях

Инсайдеры полагают, что флагман Samsung Galaxy S10 будет пользоваться большим спросом у большинства поклонников корейского гиганта. Гаджет во всех модификациях, включая бюджетную, получит 128 Гб встроенной памяти.
Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях

флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в трех вариациях - S10e, S10 и S10 Plus. Они установят новый стандарт флагманского хранилища в 2019 году. Стоит отметить, что компания Apple, крупнейший конкурент Samsung, по-прежнему поставляет свои iPhone с 64 ГБ памяти, что недостаточно для более требовательных пользователей. Карту microSD для расширения памяти можно купить за 150 долларов.

Тем не менее, флагманы OnePlus 6T и Honor View 20 также смогут стать достойными конкурентами ожидаемого Samsung Galaxy S10. По слухам, увидеть его можно будет уже в марте текущего года.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:19

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