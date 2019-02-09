Флагман Samsung Galaxy S10 получит 128 Гб встроенной памяти во всех модификациях





флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в трех вариациях - S10e, S10 и S10 Plus. Они установят новый стандарт флагманского хранилища в 2019 году. Стоит отметить, что компания Apple, крупнейший конкурент Samsung, по-прежнему поставляет свои iPhone с 64 ГБ памяти, что недостаточно для более требовательных пользователей. Карту microSD для расширения памяти можно купить за 150 долларов.Тем не менее, флагманы OnePlus 6T и Honor View 20 также смогут стать достойными конкурентами ожидаемого Samsung Galaxy S10. По слухам, увидеть его можно будет уже в марте текущего года.